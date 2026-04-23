إيران ترد على قرارات جامعة الدول العربية

ردت على ما جاء في البيان الأخير لمجلس على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن الهجمات الإيرانية في والمنطقة.

وقالت : "نرفض بشكل قاطع مضمون البيان الأخير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية بشأن ، وندعو هذه الجامعة إلى ضبط مواقفها بعيدا عن التأثر بالنهج الأحادي الجانب وغير البناء لبعض أعضائها".

وأضافت "نؤكد التزام إيران بمبادئ ميثاق بما في ذلك مبدأ حظر إلى القوة واحترام سيادة الدول"، معتبرة أن "إجراءات إيران الدفاعية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في بعض دول جاءت في إطار الحق المشروع في ".

واعتبرت أن "قواعد القانون الدولي تنص على عدم التدخل والتزام الدول بعدم إتاحة أراضيها لاستخدامها ضد دول أخرى"، مضيفة "الدول التي وضعت أراضيها في خدمة العمليات العسكرية الأمريكية الصهيونية تتحمل المسؤولية عن أفعالها".

وجاء هذا الرد بعد أن قرر على المستوى الوزاري المنعقد عبر (الاتصال المرئي) في دورة غير عادية يوم الثلاثاء 21 نيسان الحالي، برئاسة ، وزير خارجية مملكة (رئاسة المجلس الوزاري) ومشاركة وزراء الخارجية وأحمد الأمين العام لجامعة ، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول والأردن.