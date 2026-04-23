إيران ترد على قرارات جامعة الدول العربية
دوليات
2026-04-23 | 18:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
771 شوهد
ردت
إيران
على ما جاء في البيان الأخير لمجلس
جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن الهجمات الإيرانية في
الخليج
والمنطقة.
وقالت
وزارة الخارجية الإيرانية
: "نرفض بشكل قاطع مضمون البيان الأخير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية
جامعة الدول العربية
بشأن
إيران
، وندعو هذه الجامعة إلى ضبط مواقفها بعيدا عن التأثر بالنهج الأحادي الجانب وغير البناء لبعض أعضائها".
وأضافت "نؤكد التزام إيران بمبادئ ميثاق
الأمم المتحدة
بما في ذلك مبدأ حظر
اللجوء
إلى القوة واحترام سيادة الدول"، معتبرة أن "إجراءات إيران الدفاعية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في بعض دول
الخليج
جاءت في إطار الحق المشروع في
الدفاع عن النفس
".
واعتبرت أن "قواعد القانون الدولي تنص على عدم التدخل والتزام الدول بعدم إتاحة أراضيها لاستخدامها ضد دول أخرى"، مضيفة "الدول التي وضعت أراضيها في خدمة العمليات العسكرية الأمريكية الصهيونية تتحمل المسؤولية عن أفعالها".
وجاء هذا الرد بعد أن قرر
مجلس جامعة الدول العربية
على المستوى الوزاري المنعقد عبر (الاتصال المرئي) في دورة غير عادية يوم الثلاثاء 21 نيسان الحالي، برئاسة
عبد اللطيف بن راشد الزياني
، وزير خارجية مملكة
البحرين
(رئاسة المجلس الوزاري) ومشاركة وزراء الخارجية وأحمد
أبو الغيط
الأمين العام لجامعة
الدول العربية
، وأدان بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول
الخليج العربي
والأردن.
