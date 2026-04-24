زلزال بقوة 5.8 درجة في البحر المتوسط

ووفقا لبيانات علماء الزلازل، فقد كان مركز الهزة الأرضية على بعد 76 كيلومترا شمال شرقي مدينة إيراكليون، في حين بلغ عمق بؤرته 13 كيلومترا.ولم ترد أي معلومات عن وجود ضحايا أو أضرار. كما لم يُعلن عن أي خطر لحدوث تسونامي.الجدير بالذكر أن زلزالا بنفس الشدة 5.8 درجات على مقياس ريختر، كان قد ضرب الجزيرة في تموز العام الماضي.وذكر الأورومتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 66 كيلومترا غرب مدينة مورنييس بالجزيرة.