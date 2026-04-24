دعوى اميركية لمصادرة قصر بقيمة 30 مليون دولار في كاليفورنيا مرتبط بمنصور بارزاني

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "تم رفع دعوى مصادرة مدنية لقصر في هيلز بكاليفورنيا، تبلغ قيمته مع التحسينات حوالي 30 مليون دولار".وتورطت "شركة مقاولات دفاعية (مقرها فيرجينيا) في مخطط فساد بين عامي 2016 و2020 للحصول على عقود توريد وقود للجيش الأمريكي بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار.وذكرت وسائل اعلامية ان "مسؤولين في الشركة دفعوا رشى للجنرال منصور ، وهو مسؤول رفيع في قوات البيشمركة الكردية، لتأمين عقود حصرية"، موضحة انه "تم الاتفاق على دفع 0.25 دولار أمريكي عن كل لتر وقود يتم توريده للقوات الأمريكية وقوات التحالف في لصالح منصور بارزاني".وبين ان "مقابل هذه الرشى، حصلت الشركة على حق حصري لتوريد الوقود، بينما منع المنافسون من الوصول إلى الأنظمة اللازمة لتقديم عطاءاتهم"، موضحة ان "العائدات غير المشروعة حولت من إلى استئماني في (NYJD Trust No.1) أُنشئ لصالح منصور بارزاني الشخصي".وذكرت انه "في عام 2018، استخدم قرابة 30 مليون دولار من أموال هذا الصندوق لشراء القصر وتجديده وتطويره خلال السنوات اللاحقة لصالح".