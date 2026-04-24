"إسرائيل" تقصف مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أن مقاتلاته دمرت عدة مبانٍ عسكرية تابعة لما أسماه "منظمة " في الجنوب اللبناني. وأوضح البيان أن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم من قبل الحزب للتخطيط وشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية وأهداف داخل الدولة.تأتي هذه التطورات الميدانية عقب إطلاق عدة صواريخ من الأراضي ليلة أمس، سقطت في منطقة "شلومي" بشمال . وأكد الجيش الإسرائيلي أن هجماته اليوم تأتي كـ "رد فعل حاسم" على ذلك القصف، مشدداً على استمراره في العمل "بإصرار لمواجهة التهديدات التي تستهدف المواطنين والقوات العسكرية، وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي".وعلى المسار السياسي، كشف الرئيس الأمريكي ، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، عن عقده اجتماعاً "بالغ الأهمية" في المكتب البيضاوي مع ممثلين عن الجانبين الإسرائيلي واللبناني.وشارك في الاجتماع رفيع المستوى كل من: نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ، بالإضافة إلى سفير لدى إسرائيل مایک هكابي، والسفير الأمريكي لدى ميشيل .ووصف الأجواء بالإيجابية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة اللبنانية على حماية سيادتها في مواجهة حزب الله. وأسفر الاجتماع عن قرار مفصلي يقضي بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.