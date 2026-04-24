رئيس هيئة الأركان الأمريكية: مستعدون لاستئناف القتال ضد إيران في أي وقت

وقال كين، ان "قواتنا مستعدة لاستئناف القتال ضد في أي وقت"، مبينا ان "الجيش في وضع الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الكبرى فور صدور الأمر من الرئيس ".وأضاف "قمنا باعتراض سفينة توسكا الإيرانية"، مشيرا الى ان "المدمرة الامريكية استهدفت سفينة توسكا الإيرانية بتسعة قذائف وطاقم السفينة مازالوا بأمان وتحت الحماية الامريكية".وتابع "نواصل فرض حصار صارم على الموانئ الإيرانية ونطبقه بشكل شامل على أي سفينة أيا كانت"، مؤكدا "الاستعداد والجاهزية لاعتراض السفن في اطار الحصار البحري على إيران".واستطرد: "تلقينا أوامر بتنفيذ عمليات اعتراض بحري للسفن الخاضعة للعقوبات على إيران في أنحاء العالم".