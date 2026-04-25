البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة إيرانية كانت متجهة إلى إيران

وذكرت (سنتكوم) في موقعها الالكتروني أن المدمرة لصاروخية "يو.إس.إس رافائيل بيرالتا"، اعترضت سفينة ترفع علم ، كانت متجهة إلى ميناء في إيران أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.وأضافت "سنتكوم": "تحركت المدمرة الأمريكية لإيقاف السفينة التي ترفع علم إيران، كجزء من عملية إنفاذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية".في المقابل أعلن الإيراني يوم أمس احتجاز السفينة "إيباميدونس" للاشتباه في تعاونها مع ، وذلك بعد أن رصد ترددها المستمر على الموانئ الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه منطقة تصعيدا عسكريا غير مسبوق، مع فرض حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان الجاري، في ظل الحرب الدائرة بين إيران، والولايات المتحدة وإسرائيل.