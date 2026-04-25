"رسائلنا عبر الوسيط الباكستاني فقط".. طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن

مؤكداً أن هدف زيارة وزير الخارجية إلى إسلام آباد يقتصر على إيصال رسائل عبر الجانب الباكستاني.وأعلن بقائي، اليوم السبت 25 نيسان 2026، عبر منصة "إكس"، وصول الوفد الرسمي لبلاده إلى العاصمة إسلام آباد.وأوضح أن وزير الخارجية، ، سيعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الباكستانيين للتباحث بشأن جهود الوساطة التي تقودها باكستان. مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو "إنهاء الحرب المفروضة التي شنتها وإعادة السلام إلى المنطقة".وحول احتمالية الجلوس مع على طاولة واحدة، قال بقائي: لا توجد أي خطط لعقد اجتماعات بين طهران والجانب الأمريكي. مشيراً إلى أن كافة الملاحظات والرسائل الإيرانية ستُسلم للمسؤولين الباكستانيين ليقوموا بدورهم بنقلها إلى الطرف الآخر.وكانت المتحدثة باسم ، كارولين ليفيت، قد صرحت يوم الجمعة 24 نيسان، بأن كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بإيران.وبشأن مشاركة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الذي ترأس الوفد في الجولة السابقة، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه سيتوجه إلى إسلام آباد للانضمام للمفاوضات "فقط في حال أظهرت المباحثات مؤشرات إيجابية ومثمرة إلى حد كبير".