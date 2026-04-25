بعد السعودية.. مصر تصدر بيانا حول الهجوم على مواقع كويتية من العراق

وأكدت في بيان صادر عن "رفضها القاطع لأي مساس بسيادة الشقيقة أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها"، مشددة على أن "أمن جزءا لا يتجزأ من المصري".وأضاف البيان "وتعرب جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت وسائر دول الشقيقة في مواجهة مثل هذه الأعتداءات الاثمة"، مؤكدة "دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".وأفاد بيان صادر عن الجيش أمس الجمعة بأن طائرتين مسيرتين أطلِقتا من استهدفتا مركزين حدوديين في شمال البلاد، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون حدوث أي إصابات بشرية.