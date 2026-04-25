تحذير جديد لسكان جنوب لبنان

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له استمرار قواته في التمركز بمواقعها داخل الأراضي ، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه يواصل انتشاره "لمواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة ".وحذر الجيش الإسرائيلي السكان من التحرك جنوب خط القرى المحددة ومحيطها "حرصا على سلامتهم" وحتى إشعار آخر.كما شدد في بيانه على منع الاقتراب من مناطق ووادي الصلحاني والسلوقي، مطالبا السكان بعدم العبور أو العودة إلى قائمة طويلة من القرى والبلدات شملت: "البياضة، شاما، طير حرفا، ، عيتا الشعب، ، الخيام، ميس الجبل، كفركلا، والطيبة" بالإضافة إلى عشرات القرى الأخرى المنتشرة في مختلف أقضية الجنوب.