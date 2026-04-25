كيف يتم التواصل بين قادة الحرس الثوري ومجتبى خامنئي؟

ويقتصر محيط مجتبى الضيق، بحسب المصادر، على الرئيس الإيراني وهو جراح قلب، إلى جانب الإيراني، اللذان يقومان على رعاية مجتبى المصاب.وأفادت المصادر بأن "مجتبى لم يسجل رسالة مرئية أو صوتية، لعدم رغبته بالظهور، في أول علني له، بمظهر الضعيف أو العاجز". وأصدر عدة بيانات مكتوبة نُشرت على الإنترنت وقُرئت على التلفزيون الرسمي.وأوضحت المصادر أن "الرسائل تُكتب لمجتبى بخط اليد وتُغلق في مظاريف، وتُنقل عبر سلسلة بشرية من ساعٍ موثوق به إلى آخر، يتنقلون عبر الطرق السريعة والفرعية، بالسيارات والدراجات النارية، حتى يصلوا إلى مخبئه. وتصل توجيهاته بشأن القضايا إليه بالطريقة نفسها".وطالب بعض أنصار النظام، خلال تظاهرة في ، مجتبى، بتوجيه رسالة مصورة أو صوتية، ليؤكد للجمهور موافقته على المفاوضات التي تخوضها طهران مع .جاء ذلك كرد فعل قوي على إعلان ، في وقت سابق، بأن فتحت بشكل كامل ، وهو ما أثار انتقادات واسعة واتهامات للوفد المفاوض بخيانة الشعب والتماشي مع المطالب الأمريكية.وفور تصريح عراقجي، أعلن " " الإيراني أن مضيق "هرمز" مغلق بشكل تام أمام حركة السفن العسكرية، وأنه سيبقى تحت السيطرة الإيرانية حتى وقف .