تحذير عالمي من ارتفاع جديد لأسعار التذاكر مع استمرار اغلاق مضيق هرمز

وقال مالك من زيادة وشيكة في أسعار تذاكر الطيران، حيث أدى إغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.وأوضحت مجموعة الخطوط الجوية الدولية أن الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وهو ما سيعكس ارتفاع أسعار وقود الطائرات".وأوضحت الشركة أنها تستخدم التحوّط في أسعار الوقود، والذي يتضمن إبرام عقود لشراء الوقود بأسعار ثابتة للتحوّط من تقلبات الأسعار.وبحسب مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، لا تواجه المجموعة حاليًا أي انقطاعات في إمدادات وقود الطائرات. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها ليست بمنأى عن التأثيرات الأوسع للصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته القناة.علاوة على ذلك، ستُسهّل المطارات البريطانية على شركات الطيران إلغاء الرحلات دون المخاطرة بفقدان مواعيد الإقلاع والهبوط المخصصة لها في حال حدوث نقص في الوقود يمنع تسيير رحلة.