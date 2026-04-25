ديلي بيست: ترامب يعيش حالة انهيار نفسي متزايد بسبب حرب إيران

وأوضح التقرير أن "ينهار تمامًا عند الساعة الثالثة فجرًا" ويقوم خلال ثلاث ساعات فقط بنشر نحو 18 منشورا متتابعا على منصته الاجتماعية، ما يعكس، حسب وصف الموقع، "سلوك رجل فقد السيطرة على توازنه النفسي والإدراكي، وبدأ يهاجم أعداءً متخيلين في لحظات من الارتباك والانفعال".ونقل "ديلي بيست" عن خبراء ومحللين أن هذا النمط من السلوك "يعكس أزمة داخلية عميقة"، إذ يتسم ترامب بمزيج من الغضب وتشتت التفكير، وبدلا من تقديم حلول للأزمات التي تواجه إدارته، يلجأ إلى تكرار الادعاءات غير المثبتة وتوجيه الإهانات للخصوم السياسيين، وهو ما يؤدي إلى تآكل صورته العامة وإضعاف موقعه داخل الساحة السياسية الأمريكية.وأضاف الموقع أن تزايد حدة هذه النوبات العصبية وتوقيتاتها المبكرة يشيران إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي يمرّ بمرحلة من الضغط النفسي القصوى، وسط تنامي الخلافات داخل فريقه السياسي واشتداد الحملات الانتخابية، مما قد ينعكس سلبا على استقراره السياسي وقدرته على إدارة الملفات الداخلية والخارجية بشفافية واتزان.