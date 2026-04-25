الانترنت في العالم مهدد بالانقطاع

وبحسب تقارير إعلامية وخبراء في أمن المعلومات، فإن الكابلات البحرية التي تمر عبر ومضيق هرمز تمثل شريانا أساسيا للاتصال الرقمي العالمي، ما يجعلها هدفا حساسا في أي مواجهة محتملة.ويعد المضيق نقطة ارتكاز رئيسية لربط دول بالعالم، إذ تمر عبره شبكة كثيفة من الكابلات التي تنقل البيانات بين آسياوأوروبا، في وقت يعتمد فيه العالم بشكل شبه كامل على هذه البنية التحتية لنقل الإنترنت.وتكمن خطورة هذا السيناريو في الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق، حيث تمر الكابلات في مسارات محدودة، ما يجعل أي استهداف أو حادث واحد كفيلا بتعطيل عدة خطوط في وقت واحد، وفق تقارير متخصصة.ويحذر خبراء من أن استهداف هذه الكابلات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في ، وربما انقطاعها جزئيا في بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات.ولا تقتصر خطورة هذا التهديد على الجانب التقني، إذ إن الكابلات البحرية تنقل الجزء الأكبر من البيانات العالمية، بما في ذلك والتجارة الإلكترونية والاتصالات الحكومية، ما يعني أن أي تعطيل قد ينعكس على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الرقمية.كما أن إصلاح الكابلات المتضررة ليس عملية سريعة، بل يتطلب وقتا طويلا وإجراءات تقنية معقدة، ما يضاعف من حجم التأثير في حال وقوع أي هجوم أو تخريب.ويأتي هذا الطرح في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث لم يعد التهديد مقتصرا على النفط أو الملاحة، بل امتد إلى البنية التحتية الرقمية، مع تحذيرات من دخول الصراع مرحلة "الحرب السيبرانية المادية" التي تستهدف أعماق البحار.ويرى مراقبون أن استخدام هذا الخيار، رغم مخاطره الكبيرة، قد يمثل ورقة ضغط قصوى في حال تعثر المسار الدبلوماسي، خصوصا أن أي اضطراب في هرمز قد ينعكس سريعا على حياة المستخدمين حول العالم، بدءا من بطء الإنترنت وصولا إلى انقطاع الخدمات بالكامل.