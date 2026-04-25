قد يقدم تنازلات.. تايوان تخشى زيارة ترامب الى الصين

أعرب نائب وزير الخارجية التايواني وو عن قلقه من أن يقدم الرئيس الأمريكي تنازلات لبكين حول مصير الجزيرة خلال قمته المنتظرة مع نظيره الصيني .







وأضاف وو أمس الجمعة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "أكثر ما نخشاه هو وضع تايوان على قائمة المحادثات بين الرئيس شي جين يضغط شي على للموافقة على تغيير وضع الجزيرة وأن يعترض على استقلال تايوان، حيث يعد أي تأكيد لفظي لذلك أو تغيير رسمي في السياسة الأمريكية نصرا كبيرا لبكين.