عراقجي بعد وصوله الى مسقط: ننتظر جدية واشنطن بإنهاء الحرب

وكتب عراقجي على منصة إكس: "زيارة مثمرة للغاية إلى باكستان التي نقدّر نواياها الطيبة وجهودها الأخوية لإعادة إحلال السلام في منطقتنا. عرضت وجهة نظر بشأن إطار عمل لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم. علينا أن نرى ما إذا كانت جادة فعلا بشأن الدبلوماسية".وكان الرئيس الأمريكي قد اعتبر في وقت سابق أن رحلة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للقاء المسؤولين الإيرانيين تمثل "إهدارا للوقت"، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تعاني من صراعات داخلية وارتباك.وكتب عبر منصة تروث سوشال: "لقد ألغيت للتو رحلة ممثلي إلى إسلام آباد، باكستان، للقاء الإيرانيين. لقد أُهدر الكثير من الوقت في السفر، وكذلك أُهدر الكثير من العمل".وكانت وكالة إرنا قد أفادت في وقت سابق بأن عراقجي غادر إسلام آباد "بعدما التقى بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".وبدأ عراقجي، الجمعة، زيارته لإسلام آباد ضمن جولة تشمل مسقط وموسكو، حيث التقى ونظيره دار، وقائد الجيش منير، الذي يؤدي دورا محوريا في الوساطة بين وطهران.