نتنياهو يوعز للجيش بمهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان

وحسب ما ذكرت صحيفة " "، هذا الإعلان يأتي "في ظل خروقات وقف إطلاق النار العديدة من جانب ".ويوم أمس، تطرق نتنياهو بشكل غير مباشر في كلمة مصورة له، إلى تمديد وقف إطلاق النار في الذي أعلنه الرئيس الأمريكي يوم الخميس.وقال الإسرائيلي: "أجريتُ محادثة ممتازة مع الرئيس ، إنه يضغط على بشدة، اقتصاديا وعسكريا على حد سواء، ونحن نعمل بتعاون كامل".وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على لبنان.. لقد بدأنا عملية لتحقيق سلام تاريخي بين ولبنان، ومن الواضح أن حزب الله يحاول تخريب ذلك"، بحسب قوله.من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن التفاوض مع إسرائيل "ليس استسلاما" وأن الأولوية هي "لاستعادة السيادة الكاملة غير المنقوصة"، وأن الدولة هي وحدها "صاحبة القرار في التفاوض".إلا أن النائب اللبناني عن "حزب الله" انتقد إعلان الرئيس ترامب، معتبرا أن الهدنة لا معنى لها في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية من اغتيال وقصف وإطلاق نيران، وفي ظل استمرار الإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية .يذكر أن استضاف مساء الخميس الجلسة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وفي ختامها أعلن الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.في المقابل، تستمر الخروقات الإسرائيلية لهذه الهدنة، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير لمنازل في القرى اللبنانية الحدودية، ويستهدف "عناصر في حزب الله"، وفق وصفه، كما يهاجم مباني ومواقع بزعم أنها بنى عسكرية.ويرد "حزب الله" بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي ومستوطنات الشمال، في إطار الرد على هذه الخروقات.