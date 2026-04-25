ترامب: الإيرانيون يتقاتلون فيما بينهم على القيادة

اعتبر الرئيس الأمريكي ، السبت، أن الإيرانيين يتقاتلون فيما بينهم على القيادة، فيما أشار الى أنه لم يفكر بالتراجع عن وقف إطلاق النار.

وقال في كلمة له، "إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر بسبب مدة السفر الطويل والجهد المبذول"، مردفا "لن نسافر 15 إلى 16 ساعة لنتحدث إلى أناس لا نعلم من هم".

وأضاف "لن نسافر إلى باكستان لعقد اجتماع مع أشخاص لم يسمع بهم أحد من قبل"، مشددا بالقول "الإيرانيون يتقاتلون فيما بينهم على القيادة"، كاشفا "نمتلك جميع الأوراق وبإمكان الإيرانيين الاتصال بي".

وتابع ترامب "الإيرانيون قدموا لنا ورقة كان يمكن أن تكون أفضل"، مضيفا "لم أفكر بالتراجع عن وقف إطلاق النار".

وكان ترامب أعلن، اليوم السبت، عن إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين في إسلام آباد.