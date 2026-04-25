على "خط الوساطة".. باكستان تؤكد التزامها بدور الوسيط بين إيران وأمريكا

وقال شريف، في منشور على منصة إكس، إنه أجرى "اتصالا وديا وبناء" مع الرئيس الإيراني لبحث تطورات الوضع الإقليمي، معربا عن تقديره لانخراط ، بما في ذلك عبر الوفد الذي زار إسلام آباد برئاسة وزير الخارجية .وأضاف: "بدعم من الأصدقاء والشركاء، تبقى باكستان ملتزمة أن تكون وسيطا نزيها وصادقا، وتعمل بلا كلل للدفع قدما بسلام مستدام واستقرار دائم في المنطقة".ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد، والتي كانت مرتقبة لاستكمال المحادثات مع بوساطة باكستانية، مؤكدا أن القرار لا يعني بالضرورة استئناف الحرب.وقال إن الزيارة ألغيت بسبب ما وصفه بـ"إهدار الوقت"، مضيفا أن بلاده "تملك كل الأوراق"، في حين أشار إلى وجود "اقتتال داخلي" و"ارتباك" داخل القيادة الإيرانية.وأكد أن المبعوثين لن يقوموا "برحلات تستغرق 18 ساعة للجلوس والتحدث عن لا شيء"، مشددا في الوقت ذاته على أن إلغاء الزيارة لا يعني العودة إلى التصعيد العسكري.وكان قد أعلن في وقت سابق أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد في إطار متابعة المساعي لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.وتأتي هذه التطورات بعد مغادرة إسلام آباد، عقب مباحثات مع مسؤولين باكستانيين، ضمن جولة إقليمية تشمل عددا من العواصم.