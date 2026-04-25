إعلام إيراني: عراقجي سيعود إلى إسلام آباد قبل سفره إلى موسكو

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم السبت، أن وزير الخارجية سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى .



وأضافت الوكالة: "جزء من الوفد الإيراني الذي رافق عراقجي خلال زيارته لإسلام آباد عاد إلى للتشاور"، مشيرة إلى أن باقي الوفد "سيلتحق بعراقجي غدا في باكستان".

واختتم عراقجي زيارته للعاصمة إسلام آباد في وقت متأخر من اليوم السبت متجها إلى مسقط، عقب إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.



وفي وقت سابق، صرح عراقجي أنه بصدد إجراء جولة إقليمية تشمل ومسقط وإسلام آباد.



وأكدت مصادر إيرانية، أن زيارة عراقجي، تندرج في إطار "التنسيق مع الشركاء" وبحث التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بسبل إنهاء الحرب في المنطقة، مشددة على أن جدول الأعمال لا يتضمن أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.



يذكر أن إسلام آباد تقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب، حيث شهدت العاصمة الباكستانية الشهر الماضي عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، قاد فيها الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما ترأس الوفد الإيراني رئيس . وكانت تلك الجولات قد انتهكت دون اتفاق، وسط خلافات حول الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.