"حنظلة" تعلن اختراق معلومات عن قوات إسرائيلية

أعلنت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" اختراق معلومات عن قوات اللواء 89 الإسرائيلي.

وقالت "حنظلة" في أحدث رسالة لها: "الآن يشاهد العالم أجمع هؤلاء المجرمين. إنهم لن يكونوا آمنين بعد الآن حتى في منازلهم".



وكانت "حنظلة" قد أعلنت في رسالتها السابقة أن هذه المجموعة السيبرانية قد قامت بعملية "كشط" لطبقة الموظفين في اللواء 89 (إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية)، واستطاعت الوصول إلى معلومات السجلات والمسارات الوظيفية لكل فرد في هذه الوحدة منذ عام 1986.