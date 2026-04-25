سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران

وقالت الوكالة إنه "قبل دقائق، سمع صوت أنشطة للدفاع الجوي في عدة نقاط داخل مدينة كرمانشاه ومحيطها".وحسب "مهر"، زعمت بعض المصادر المحلية أن هذه الأصوات ناتجة عن اختبار لأنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.ومع ذلك، لم تؤكد أو تنف أي جهة رسمية أو أحد من المسؤولين في المحافظة هذا الأمر.