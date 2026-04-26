Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ترامب في اول تعليق بعد محاولة اغتياله: أنا المستهدف ولا علاقة لإيران

دوليات

2026-04-26 | 00:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب في اول تعليق بعد محاولة اغتياله: أنا المستهدف ولا علاقة لإيران
801 شوهد

السومرية نيوز- دولي
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مباشرة عقب حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون".

ووصفت تقارير أمنية إطلاق النار بمحاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي بشكل مباشر.
 وقال ترامب في كلمته إن "إطلاق النار كان يستهدفني، أعتقد ذلك"، مؤكدا أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال المنفذ، مشيرا إلى أن أحد عناصر الأمن أُصيب خلال العملية لكنه "بحالة جيدة".
وأوضح ترامب أن هذه الحادثة ليست الأولى، قائلا إن "هناك محاولتين سابقتين لاغتيالي"، مضيفا أن "محاولات اغتيالي تتكرر"، في إشارة إلى تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به. وانتقد مستوى التأمين في موقع الحفل، معتبرا أن "مبنى العشاء لم يكن يتمتع بأمان كاف"، ومؤكدا أنه سيتم "مراجعة ظروف حادث إطلاق النار بشكل كامل".
وكشف الرئيس الأمريكي أن المشتبه به "شخص مريض للغاية" ويقيم في ولاية كاليفورنيا، لافتا إلى أن السلطات قامت بمداهمة شقته هناك بعد توقيفه في واشنطن. وشدد على أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الهجوم لا علاقة له بإيران"، مضيفا أن المنفذ "لم يكن مدعوما من أي جهة".
وأشار ترامب إلى أن عناصر الخدمة السرية رفضوا استكمال الحفل بعد الحادث، وأن المهاجم "لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة التي كنا فيها، وتمت السيطرة عليه من مسافة بعيدة". وتحدث عن اللحظات الأولى للهجوم قائلا: "كنت أراقب ما يجري وكان ينبغي علي الانحناء وأخذ وضعية الحماية بسرعة".
وفي سياق متصل، اعتبر ترامب أن "مهنتي تقع ضمن المهن الخطيرة"، مؤكدا في الوقت ذاته: "لست من النوع الذي ينهار تحت الضغط". ودعا في ختام تصريحاته الأمريكيين إلى "الالتزام بحل الخلافات سلمياً والابتعاد عن العنف"، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافع المنفذ، وسط حالة استنفار أمني واسعة أعقبت إطلاق النار الذي حول أحد أبرز الفعاليات الإعلامية في واشنطن إلى مشهد طارئ غير مسبوق.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
Play
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
Play
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
Play
٢٥ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
Play
العراق في دقيقة 25-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-25
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Live Talk
Play
Live Talk
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
Play
اثر المحتوى الثقافي على الشباب في زمن السرعة - الحلقة ١٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-23
عشرين
Play
عشرين
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
Play
جلسة الإطار… حسمٌ أم كسرُ عظم؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20

اخترنا لك
مهندس ومطور ألعاب ومعلم.. الملف الشخصي لمنفذ محاولة اغتيال ترامب
04:31 | 2026-04-26
إعلان موعد محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب
02:58 | 2026-04-26
رئيس منظمة UFC يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب
01:16 | 2026-04-26
شرطة واشنطن: الهجوم على فندق ترامب نفذه شخص واحد
00:59 | 2026-04-26
ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله
00:54 | 2026-04-26
سماع أصوات دفاعات جوية غربي إيران
18:28 | 2026-04-25

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.