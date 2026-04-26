ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله

وتم الكشف عن هوية المنفذ وهو "توماس ألين" (31 عاما)، فيما أكد نجاة أحد عناصر الشرطة من بعد إصابة درعه الواقي.وأخرج أفراد الرئيس الأمريكي من قاعة أثناء عشاء للصحفيين، مساء أمس السبت، بعدما سمع دوي إطلاق نار في الفندق.وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي . كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من .كما أظهر مقطع مصور من ‌حفل ، ‌أن الحاضرين، ومن بينهم ترامب وزوجته وأعضاء بارزين في إدارته، ⁠احتموا ⁠عقب سماع ⁠ضجيج مرتفع تبين لاحقا أنه إطلاق نار في بهو الفندق الذي يستضيف الحفل.