شرطة واشنطن: الهجوم على فندق ترامب نفذه شخص واحد

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الأمريكية: ليس لدينا أي اعتقاد بأن المهاجم كان مدعوما من أي جهة.. يبدو أن المهاجم كان يتصرف بشكل منفرد.وأضافت المتحدثة أن المتهم لم يكن معروفاً لجهاز شرطة المدينة، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه أطلق النار.وأوضحت أنه لا يمكن حالياً تحديد دوافع المشتبه به، وسيتم الكشف عن التفاصيل لاحقاً بعد اكتمال التحقيق.كما رجحت الشرطة أن يكون المشتبه به أحد نزلاء الفندق.من جانبه، أكد رئيس الرئاسي الأمريكي أن المهاجم تم اعتقاله فور محاولته الاقتراب من المكان.بدوره، أوضح رئيس بلدية أن مسلحاً واحداً هو من اقتحم نقطة تابعة لجهاز في ردهة الفندق، وتم إيقافه على يد أحد أفراد الجهاز، مستبعداً أن يكون هناك أي متورطين آخرين في الحادثة.