رئيس منظمة UFC يكشف تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب

وظهر في مقابلة مع وسائل إعلام بعد محاولة اغتيال الرئيس مساء أمس خلال حضوره وعقيلته ميلانا ترامب ونائبه جي دي فانس وكبار المسؤولين، حفل عشاء مراسلي .وقال وايت في تصريحات واصفا ما حدث: "سمعنا أصوات وضجيج وفجأة سادت ودخل علينا رجال الأمن وهم مدججين بالسلاح وهم يصرخون انبطحوا أرضا !!".وأضاف وايت: "انا من جهتي لم استلق أرضا.. كيف ذلك وأنا قد أفوت على نفسي هذه التجربة، الوضع كان مثيرا بالفعل".ونشر الرئيس الأمريكي لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار في حادثة محاولة اغتياله في حفل مراسلي البيت الأبيض في فندق " " بالعاصمة الأمريكية.وقال ترامب إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن بشكل طفيف.وانتقد ترامب ضعف الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرا أن المبنى "لم يكن مؤمنا بشكل كاف"، مشيرا إلى أنه كان عليه الانحناء سريعا واتخاذ وضعية الحماية، كما أشار إلى وجود محاولتين سابقتين لاغتياله.