إعلان موعد محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

وأعلن الفيدرالي أن المشتبه به في إطلاق النار والمتهم باقتحام حفل عشاء في بحضور ، سيُحاكم في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع عملاء جهاز سيمثل أمام قاض في .وبحسب المدعية الأمريكية ، سيُوجه إلى المشتبه به تهمة استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.ونشر الرئيس الأمريكي لقطات من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق مسلح النار في حادثة محاولة اغتياله في حفل مراسلي في فندق "واشنطن " بالعاصمة الأمريكية.وقال إن إطلاق النار كان يستهدفه بشكل مباشر، مؤكدا اعتقال المنفذ وإصابة أحد عناصر الأمن بشكل طفيف.وانتقد ترامب ضعف الإجراءات الأمنية في موقع الحفل، معتبرا أن المبنى "لم يكن مؤمنا بشكل كاف"، مشيرا إلى أنه كان عليه الانحناء سريعا واتخاذ وضعية الحماية، كما أشار إلى وجود محاولتين سابقتين لاغتياله.