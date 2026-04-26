مهندس ومطور ألعاب ومعلم.. الملف الشخصي لمنفذ محاولة اغتيال ترامب

وتفيد المعلومات الأولية بأن المشتبه به، وهو شاب من منطقة لوس أنجلوس، خريج (Caltech) ويعمل مدرسا بدوام جزئي ومطور ألعاب.وأوضحت شرطة أن المحققين يعتقدون أن ألين كان نزيلا مسجلا في فندق " " وقت إقامة الحفل السنوي، فيما لا يزال البحث جاريا لتحديد دوافع الهجوم.وتظهر سجلات المشتبه به المهنية حصوله على لقب "معلم الشهر" في 2024 لدى مؤسسة C2 Education المتخصصة في التحضير الجامعي.كما يعرّف نفسه عبر منصة بأنه "مهندس ميكانيكي وعالم كمبيوتر، ومطور ألعاب مستقل، ومعلم بالفطرة".أكاديميا، حصل ألين على البكالوريوس من معهد للتكنولوجيا عام 2017، وأتبعها بالماجستير في علوم الحاسوب من الحكومية عام 2025.ومهنيا، عمل مهندسا ميكانيكيا في شركة "آي جيه كيه كنترولز" ومساعد تدريس في معهد "كالتيك".يذكر أن أكدت أن المشتبه به كان مسلحا ببندقية صيد، وجرى توقيفه بعد إطلاقه النار على أحد عناصرها خارج قاعة الولائم، حيث كان يتواجد وعقيلته ميلانيا ونائبه جيه دي فانس.