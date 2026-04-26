السعودية تشدد إجراءات الحج لعام 2026

وفرضت السلطات عقوبات مالية تبدأ من 100 ألف سعودي (نحو 26 ألف دولار أمريكي) بحق كل من يتم ضبطه مخالفاً للأنظمة في المكرمة والمدينة المنورة خلال الموسم.وأوضح بيان الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تنظيم تدفق الحجاج ومنع الاكتظاظ، مشدداً على أن المخالفين لن تقتصر عقوباتهم على الغرامات المالية فحسب، بل ستشمل إجراءات إدارية قانونية صارمة.ودعت السلطات جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الالتزام بالمسارات القانونية والتعليمات الرسمية لضمان سلامة وراحة ضيوف .وعلى صعيد متصل، كشفت للحج والعمرة في إقليم كوردستان عن اكتمال الاستعدادات لتفويج 5120 حاجاً من الإقليم لهذا العام.ومن المقرر أن تنطلق أولى القوافل الجوية من يوم الأربعاء الموافق 6 أيار 2026، على أن تكتمل عملية تفويج كافة القوافل بحلول العاشر من الشهر ذاته.وتشدد القوانين على أن تأشيرة السياحة لا تمنح صاحبها الحق في أداء ، وأن الجهات الأمنية ستنتشر بكثافة في المنافذ والمشاعر لضبط المخالفين.