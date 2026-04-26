إيران ترفض جولة المفاوضات الثانية في إسلام آباد

وأشار عباس بابي‌ زاده، إلى أن هزيمة وإسرائيل كانت واضحة منذ بداية الحرب، مؤكداً أن محاولاتهما لتغيير المعادلة باءت بالفشل.وشدد بابي‌ زاده على دعم المؤسسة الحاكمة بالكامل لقدرة الفريق المفاوض على العمل، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة لاغتيال ، وقال إن العدو يسعى الآن، عبر خلق أجواء إعلامية، إلى إضعافه في مسار المفاوضات.ووفقاً له، فإن الادعاءات الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار هي فقط للحفاظ على ماء الوجه، ورغم محاولات وسائل الإعلام لتحريف الرأي العام وتوجيه الاتهامات ضد مسؤولين مثل عائلة لاريجاني، إلا أن هناك تماسكاً عالياً داخل البلاد.وأضاف عضو هيئة رئاسة المجلس أن صمود المسؤولين حال دون تحقيق أهداف العدو في استهداف طبقات صنع القرار في .