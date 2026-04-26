حزب الله يوجه رسالة للإسرائيليين

وتضمنت الرسالة المصورة مشاهد توثق إطلاق رشقات صاروخية، وتظهر تحقيق إصابات داخل المستوطنات الإسرائيلية.ووجه الحزب رسالته في المقطع بالقول: "أي ، مهما كان عمقه، لن يمنع تفعيلها، عندما نقرر ذلك"، في إشارة واضحة إلى ترسانته المكونة من راجمات الصواريخ، والطائرات المسيرة، والقذائف الموجهة.وفي سياق توجيه الخطاب للداخل الإسرائيلي، استعرض الإصدار كلمة سابقة ومقتضبة للأمين العام لحزب الله، الشيخ ، أكد فيها أن "هذه المستوطنات الإسرائيلية، في شمال فلسطين، لن تكون آمنة، ولو دخل الإسرائيلي إلى أي مساحة في ".وختم الحزب المقطع المرئي بتوجيه رسالة تحذير مباشرة خاطب بها المستوطنين بالقول: "لا يغشنكم أحد، وعلى وجه الخصوص حكومتكم".وتتزامن هذه الرسالة مع مواصلة عناصر استهداف مواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي ونشاطاته داخل القرى الحدودية ، حيث يعتمد الحزب على توجيه ضربات مركزة عبر الصواريخ والمسيرات الانقضاضية.وشدد الحزب على أن هذه الضربات تأتي من أجل الدفاع عن لبنان وشعبه، وللرد المباشر على الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، والتي تتمثل في الاعتداء على المدنيين، وتدمير البيوت، ونسف القرى وتسويتها بالأرض في القطاع الجنوبي.خط أصفر في لبنانفي غضون ذلك، أعلنت أنها أنشأت "خطا أصفر" فاصلا في على طول حدودها، في حين تواصل قواتها تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة رغم سريان الهدنة مع حزب الله.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات هدم ونسف ممنهجة شملت عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، ضمن سياسة "الأرض المحروقة" الهادفة إلى إنشاء منطقة عازلة تمنع عودة أكثر من مليون نازح لبناني إلى ديارهم.ويعتمد المشروع الإسرائيلي الساري على استراتيجية تدمير شامل للمرافق الحيوية ومقومات الحياة تحت مسمى "عمليات تطهير وتنظيف"، باستخدام معدات وشركات مقاولات شاركت سابقا في عمليات مشابهة في قطاع ، وفق ما ورد في تقرير لصحيفة هآرتس.