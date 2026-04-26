إيران تعلق على شائعات "تعرض حجاجها للأذى" في السعودية

أعلن رئيس منظمة والزيارة الإيرانية أن حج الإيرانيين هذا العام سيجري بعد موافقة وترخيص من الجهات المعنية.وأضاف في تصريحات: "جميع الخطط والاستعدادات للإرسال كانت عبارة عن حزم برية - جوية عبر منفذ ، وقد بدأت الرحلات الجوية، ونأمل أن يتم السفر ذهابا وإيابا بهذه الطريقة".وأردف: "لا صحة على الإطلاق للموضوعات التي يطرحها عدد قليل من الأفراد، لأنه لو كانت تسعى لإحداث خلل في سفر الزائرين ذهابا أو إيابا، لكانت فعلت ذلك أثناء عودة المعتمرين في شهر رمضان المبارك".وفي 23 أبريل الجاري، أعلنت الإيرانية نقلا عن نائب والعمرة في منظمة الحج والزيارة، أكبر رضائي، أن نحو 30 ألف مواطن إيراني سيتوجهون إلى الأراضي لأداء مناسك الحج هذا العام.وأوضح رضائي أن ترتيبات موسم الحج لهذا العام جاءت ثمرة تنسيق واتفاقات مع والعمرة في السعودية، إلى جانب عقود مع شركات خدمية متخصصة، بما يضمن إدارة متكاملة لرحلة الحجاج منذ لحظة المغادرة وحتى العودة.