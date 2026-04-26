خلال محاولة اغتيال ترامب.. الصحفيون ينقضون على زجاجات النبيذ (فيديو)

ورصدت الكاميرات عددا من الصحفيين وهم ينقضون على زجاجات النبيذ المتبقية على الطاولات، ويلتقطون صور سلفي مع زجاجات النبيذ، في وقت كانت فيه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى.وبحسب الفيديوهات المتداولة، يظهر صحفيون وهم يحتسون الخمر بهدوء، بينما خلفهم يجري عناصر الأمن عملية إخلاء السياسيين وتأمين المنطقة وملاحقة مطلق النار. وبدا الصحفيون غير مبالين بما يحدث، بعضهم منشغل بسرقة زجاجات النبيذ.وفي وقت سابق، أعلن الفيدرالي أن المشتبه به في إطلاق النار والمتهم باقتحام حفل بحضور ، سيُحاكم في العاصمة الأمريكية يوم الاثنين.وبحسب المدعية الأمريكية ، سيوجه إلى المشتبه به تهمة استخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، وتهديد أو اعتداء على موظف فيدرالي باستخدام سلاح خطير.