ترامب يتلقى الرسائل من زعماء وقادة العالم بعد محاولة اغتياله

2026-04-26 | 07:59
ترامب يتلقى الرسائل من زعماء وقادة العالم بعد محاولة اغتياله
السومرية نيوز – دولي
تتوالى رسائل قادة وزعماء دول العالم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس السبت في واشنطن.

أردوغان: يُخاض النضال في الأنظمة الديمقراطية بالأفكار
كما دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الهجوم على الحفل في واشنطن وكتب حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة، محاولة الهجوم المسلح التي وقعت الليلة الماضية، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن".
وأضاف: "من حسن الحظ، أنه لم يُصب أحد بأذى، بمن فيهم الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا. في الأنظمة الديمقراطية، يُخاض النضال بالأفكار، ولا مكان لأي شكل من أشكال العنف. أتقدم بأطيب تمنياتي للرئيس ترامب وزوجته والإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".
السعودية: نستنكر إطلاق النار في الحفل الذي حضره ترامب
أعربت السعودية عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف الحفل الذي حضره الرئيس ترامب.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تعرب المملكة العربية السعودية عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف حفلا حضره فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وتعبر المملكة عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف".
وعبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن سروره بسلامة الرئيس الأمريكي وعقيلته ميلانا ترامب وكتب مودي على منصة "إكس": "يسرني أن أعلم أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصبهم أذى إثر الحادث الأمني الأخير في أحد فنادق واشنطن العاصمة".
وأضاف مودي: "أتقدم بأطيب تمنياتي بدوام سلامتهم وعافيتهم. لا مكان للعنف في الديمقراطية، ويجب إدانته دون أي لبس".
من جهتها، كتبت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي عبر منصة "إكس": "شعرت بالارتياح لسلامة ترامب بعد طلقات الرصاص المرعبة".
بدوره، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن وقوف بلاده جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب.
وكتب ساعر على منصة "إكس": "تقف إسرائيل صفا واحدا إلى جانب الولايات المتحدة والرئيس ترامب".
وأضاف: "ندين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كان الرئيس ترامب حاضرا فيه، وأشيد بقوات الأمن الأمريكية على تحركها السريع في تحييد المهاجم".
واختتم: "صفر تسامح إزاء العنف السياسي"بدوره، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن الواقعة وكتب على منصة "إكس": "صُدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم".
بهلوي: هذا الهجوم على الرئيس الأمريكي والديمقراطية مروع
من جانبه، عبر رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق والمعارض الإيراني البارز عن ارتياحه لسلامة ترامب والحاضرين في حفل العشاء.
وكتب بهلوي في حسابه على منصة "إكس": "نشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة الحاضرين في عشاء مراسلي البيت الأبيض، لم يصبهم أذى. هذا الهجوم على الرئيس الأمريكي والديمقراطية الأمريكية مروع".
ستارمر: مصدوم من المشاهد
وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة "إكس": "أنا مصدوم من المشاهد التي شهدتها حفلة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الليلة الماضية. أي هجوم على المؤسسات الديمقراطية أو على حرية الصحافة يجب إدانته بأشد العبارات".
وأضاف: "إنه لشعور كبير بالارتياح كبير أن يكون الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وجميع الحاضرين في أمان".
هذا وقد أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الرئيس ترامب وزوجته في مأمن حاليا وأن مطلق النار قيد الاعتقال.
وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء السبت، قال ترامب للصحفيين إن المشتبه به، وهو من سكان كاليفورنيا، يُزعم أنه اقتحم نقطة تفتيش أمنية "مسلحا بالعديد من الأسلحة"، وتم إخضاعه من قبل جهاز الخدمة السرية.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
اخترنا لك
بعد انتهاء زيارة مسقط.. عراقجي يعود الى اسلام اباد
10:32 | 2026-04-26
استخدمتها امريكا بالحرب ضد ايران.. حريق غامض في قاعدة عسكرية بريطانية
09:56 | 2026-04-26
"حان وقت الرسوم".. ايران: عهد الضيافة في مضيق هرمز انتهى
09:22 | 2026-04-26
إيران تعلق على شائعات "تعرض حجاجها للأذى" في السعودية
07:47 | 2026-04-26
حزب الله يوجه رسالة للإسرائيليين
07:31 | 2026-04-26
خلال محاولة اغتيال ترامب.. الصحفيون ينقضون على زجاجات النبيذ (فيديو)
07:29 | 2026-04-26

