ترامب يتلقى الرسائل من زعماء وقادة العالم بعد محاولة اغتياله

: يُخاض النضال في الأنظمة الديمقراطية بالأفكاركما دان الرئيس التركي بشدة الهجوم على الحفل في وكتب حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة، محاولة الهجوم المسلح التي وقعت الليلة الماضية، في حفل عشاء مراسلي في واشنطن".وأضاف: "من حسن الحظ، أنه لم يُصب أحد بأذى، بمن فيهم الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا. في الأنظمة الديمقراطية، يُخاض النضال بالأفكار، ولا مكان لأي شكل من أشكال العنف. أتقدم بأطيب تمنياتي للرئيس ترامب وزوجته والإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".: نستنكر إطلاق النار في الحفل الذي حضره ترامبأعربت السعودية عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف الحفل الذي حضره الرئيس ترامب.وجاء في بيان : "تعرب عن استنكارها لإطلاق النار الذي استهدف حفلا حضره فخامة رئيس ترمب، وتعبر المملكة عن تضامنها مع الأمريكية، مؤكدة رفضها لكافة أشكال العنف".وعبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن سروره بسلامة الرئيس الأمريكي وعقيلته ميلانا ترامب وكتب مودي على منصة "إكس": "يسرني أن أعلم أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصبهم أذى إثر الحادث الأمني الأخير في أحد فنادق واشنطن العاصمة".وأضاف مودي: "أتقدم بأطيب تمنياتي بدوام سلامتهم وعافيتهم. لا مكان للعنف في الديمقراطية، ويجب إدانته دون أي لبس".من جهتها، كتبت رئيسة وزراء ساناي تاكايشي عبر منصة "إكس": "شعرت بالارتياح لسلامة ترامب بعد طلقات الرصاص المرعبة".بدوره، عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن وقوف بلاده جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب.وكتب ساعر على منصة "إكس": "تقف صفا واحدا إلى جانب الولايات المتحدة والرئيس ترامب".وأضاف: "ندين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كان الرئيس ترامب حاضرا فيه، وأشيد بقوات الأمن الأمريكية على تحركها السريع في تحييد المهاجم".واختتم: "صفر تسامح إزاء العنف السياسي"بدوره، تحدث الإسرائيلي، عن الواقعة وكتب على منصة "إكس": "صُدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي . ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم".بهلوي: هذا الهجوم على الرئيس الأمريكي والديمقراطية مروعمن جانبه، عبر رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق والمعارض الإيراني البارز عن ارتياحه لسلامة ترامب والحاضرين في حفل العشاء.وكتب بهلوي في حسابه على منصة "إكس": "نشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة الحاضرين في عشاء مراسلي البيت الأبيض، لم يصبهم أذى. هذا الهجوم على الرئيس الأمريكي والديمقراطية الأمريكية مروع".ستارمر: مصدوم من المشاهدوكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة "إكس": "أنا مصدوم من المشاهد التي شهدتها حفلة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن الليلة الماضية. أي هجوم على المؤسسات الديمقراطية أو على حرية الصحافة يجب إدانته بأشد العبارات".وأضاف: "إنه لشعور كبير بالارتياح كبير أن يكون الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى، وجميع الحاضرين في أمان".هذا وقد أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الرئيس ترامب وزوجته في مأمن حاليا وأن مطلق النار قيد الاعتقال.وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء السبت، قال ترامب للصحفيين إن المشتبه به، وهو من سكان ، يُزعم أنه اقتحم أمنية "مسلحا بالعديد من الأسلحة"، وتم إخضاعه من قبل جهاز الخدمة السرية.