حزب الله يرد على نتنياهو: لن ننتظر دبلوماسية خائبة والاعتداءات ستُقابل بالمقاومة

وذكر الحزب في بيانه، أن “تصريحات نتنياهو خطيرة للغاية، وتهدف إلى توريط في اتفاق ثنائي بينه وبين ، لم يكن للبنان أي دور فيه أو موافقة عليه”، مؤكداً رفضه لهذه المزاعم.وأضاف أن “استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة، وقصف مستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، يأتيان في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن “هذه الخروقات تجاوزت 500 انتهاك بري وبحري وجوي، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى”.وأوضح البيان أن “تمديد الهدنة كان يفترض أن يؤدي إلى وقف فعلي لإطلاق النار، إلا أن صعّدت من عملياتها العسكرية، خاصة في ، عبر نسف المنازل وتدميرها”، معتبراً أن ذلك “يعكس استهتاراً بالقوانين الدولية”.وانتقد الحزب موقف السلطات اللبنانية، قائلاً إنها “لم تصدر موقفاً واضحاً يشترط وقف الاعتداءات أو انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة”، لافتاً إلى أن “ما صدر اقتصر على إشادة بالرئيس الأميركي، ما شجّع إسرائيل على الاستمرار في هجماتها”.وأشار إلى أن “السلطة اللبنانية وضعت نفسها في موقف حرج من خلال مشاركتها في اجتماعات ضمّت ممثلين عن إسرائيل”، معتبراً ذلك “مساراً يشرعن الاعتداءات الإسرائيلية”.وأكد أن “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر القصف أو تدمير المنازل أو استهداف المدنيين، سيُقابل برد حاسم”، مشدداً على أن “المقاومة جاهزة للدفاع عن وشعبه”.وختم البيان بالتأكيد على أن “الرهان على الحلول الدبلوماسية أثبت فشله، وأن أبناء الأرض هم الضمانة الحقيقية لمواجهة العدوان وإنهاء الاحتلال”.