حرب الشرق الأوسط.. حديث عن سبب عدم دعم الصين لإيران

ونشر تشاو هان، وهو معلقٌ معروفٌ بالشؤون الجارية على تطبيق وي تشات الصيني، مؤخرًا: " انتهازيةٌ للغاية، ولديها عقليةٌ تشبه إلى حدٍ كبيرٍ عقلية الهند. ونتيجةً لذلك، تتصرف بتعجرفٍ في معظم الأحيان، لكنها تنهار عندما تشتد الأمور".وفي إشارة إلى نداء فضلي في بكين للقيادة الصينية لتولي مسؤوليات إيران الأمنية الأساسية، يرى باحثون صينيون أن هذا النداء كان في غير محله وغير واقعي. في الوقت نفسه، يؤكد محللون وخبراء في أن الصين لن تتوقف عن دعم إيران ولن تتدخل نيابةً عنها في صراع الشرق الأوسط.وفي بداية الصراع الأمريكي الإيراني، أوضحت الصين لإيران ولكل من شكك في "رد فعلها الخافت"، على الرغم من الاعتقاد بأن إيران تمثل أهمية في استراتيجية الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط.واستبعد هو تشون تشون، مدير معهد الدراسات الأوروبية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، إمكانية التدخل العسكري الصيني، مصرحًا في مقابلة مع وسائل إعلام أوروبية في الثالث من آذار: "نادرًا ما تشارك الصين في النزاعات الخارجية بالوسائل العسكرية، ولا تميل إلى التأثير على الأوضاع الإقليمية بهذه الطريقة". وأضاف هو أن الصين لا تتبنى نظام التحالفات التقليدي؛ "فالشراكة الاستراتيجية الشاملة (مع إيران) لا تُعادل التحالف العسكري، ولا تتضمن التزامات كالدفاع الجماعي".وفي معرض تأكيده على الموقف الرسمي للصين من الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، قال تشاي جون، المبعوث الصيني الخاص إلى المنطقة، في بكين بعد عودته من زيارة موسعة إلى الذي مزقته الحرب: "كان ينبغي ألا تقع هذه الحرب أبدًا. لقد هاجمت وإسرائيل إيران دون تفويض من ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. تعارض الصين هذا بشدة وتدينه". وفي إشارة إلى سياسات الصين السابقة، شدد تشاي جون على ضرورة منع انتشار الصراع وتصعيده بحزم.ولم يكن هناك أي لبس في نهج الحكومة الصينية الحذر والمتحفظ للغاية تجاه الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. فقد اقتصرت انتقاداتها على ما بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني . وصرح وزير الخارجية الصيني، ، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي، ، بحذر: "إن القتل السافر لقائد دولة ذات سيادة والتحريض على تغيير النظام أمران غير مقبولين".