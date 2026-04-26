حرب الشرق الأوسط.. حديث عن سبب عدم دعم الصين لإيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562512-639128262885578438.jpg
حرب الشرق الأوسط.. حديث عن سبب عدم دعم الصين لإيران
دوليات
2026-04-26 | 13:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
134 شوهد
في ظل حرب الشرق الأوسط بين
الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.. يُنظر إلى عدم تقديم
الصين
مساعدةً علنيةً لإيران - شريك بكين الاستراتيجي الشامل - على نطاق واسع في العالم الخارجي على أنه أمرٌ محيرٌ إلى حدٍ ما.
ونشر تشاو هان، وهو معلقٌ معروفٌ بالشؤون الجارية على تطبيق وي تشات الصيني، مؤخرًا: "
إيران
انتهازيةٌ للغاية، ولديها عقليةٌ تشبه إلى حدٍ كبيرٍ عقلية الهند. ونتيجةً لذلك، تتصرف بتعجرفٍ في معظم الأحيان، لكنها تنهار عندما تشتد الأمور".
وفي إشارة إلى نداء
السفير الإيراني
فضلي في بكين للقيادة الصينية لتولي مسؤوليات إيران الأمنية الأساسية، يرى باحثون صينيون أن هذا النداء كان في غير محله وغير واقعي. في الوقت نفسه، يؤكد محللون وخبراء في
الصين
أن الصين لن تتوقف عن دعم إيران ولن تتدخل نيابةً عنها في صراع الشرق الأوسط.
وفي بداية الصراع الأمريكي الإيراني، أوضحت الصين لإيران ولكل من شكك في "رد فعلها الخافت"، على الرغم من الاعتقاد بأن إيران تمثل أهمية في استراتيجية الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط.
واستبعد
البروفيسور
هو تشون تشون، مدير معهد الدراسات الأوروبية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، إمكانية التدخل العسكري الصيني، مصرحًا في مقابلة مع وسائل إعلام أوروبية في الثالث من آذار: "نادرًا ما تشارك الصين في النزاعات الخارجية بالوسائل العسكرية، ولا تميل إلى التأثير على الأوضاع الإقليمية بهذه الطريقة". وأضاف هو أن الصين لا تتبنى نظام التحالفات التقليدي؛ "فالشراكة الاستراتيجية الشاملة (مع إيران) لا تُعادل التحالف العسكري، ولا تتضمن التزامات كالدفاع الجماعي".
وفي معرض تأكيده على الموقف الرسمي للصين من الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، قال تشاي جون، المبعوث الصيني الخاص إلى المنطقة، في بكين بعد عودته من زيارة موسعة إلى
الخليج العربي
الذي مزقته الحرب: "كان ينبغي ألا تقع هذه الحرب أبدًا. لقد هاجمت
الولايات المتحدة
وإسرائيل إيران دون تفويض من
مجلس الأمن الدولي
، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. تعارض الصين هذا بشدة وتدينه". وفي إشارة إلى سياسات الصين السابقة، شدد تشاي جون على ضرورة منع انتشار الصراع وتصعيده بحزم.
ولم يكن هناك أي لبس في نهج الحكومة الصينية الحذر والمتحفظ للغاية تجاه الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. فقد اقتصرت انتقاداتها على ما بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي
. وصرح وزير الخارجية الصيني،
وانغ يي
، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي،
سيرغي لافروف
، بحذر: "إن القتل السافر لقائد دولة ذات سيادة والتحريض على تغيير النظام أمران غير مقبولين".
وعلى النقيض تمامًا، كان رد فعل الصين مختلفًا تمامًا على العمل العسكري الأمريكي ضد الرئيس الفنزويلي،
مادورو
. في الواقع، أعربت بكين باستمرار وبلا هوادة عن "صدمتها العميقة إزاء الاستخدام الصارخ للعنف"، وأدانت لعدة أيام السلوك الأمريكي المهيمن.
واقتصر رد بكين على الإدانة والتعبير عن قلقها البالغ. وفي المؤتمر الصحفي الدوري لوزير الخارجية الصيني في 2 آذار، سأل أحد الصحفيين عما إذا كانت الصين وروسيا ستنظران في تقديم دعم عسكري لإيران في حال طلبتها ذلك. وامتنع المتحدث باسم
وزارة الخارجية
، ماو نينغ، عن التعليق. لطالما اعتُبرت الصين شريكًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لإيران.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.