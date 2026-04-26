Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيان الختامي لقمة دول الخليج في جدة.. حديث عن فقدان الثقة بإيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حرب الشرق الأوسط.. حديث عن عدم دعم الصين لإيران بما يكفي

دوليات

2026-04-26 | 13:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حرب الشرق الأوسط.. حديث عن عدم دعم الصين لإيران بما يكفي
المصدر:
وكالات
259 شوهد

ففي 12 آذار2026، صادق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030)، وهي خارطة طريق اقتصادية واستراتيجية تضع أسس استمرار الصعود الصيني للسنوات الخمس المقبلة.

وجرت المصادقة في قاعة الشعب الكبرى ببكين، بينما كانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تدخل أسبوعها الثالث، في ذروة تصعيد عسكري شمل ضربات طالت موانئ ومنشآت طاقة في المنطقة، وتزامن مع اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، إلى جانب مخاوف متصاعدة بشأن أمن الممرات البحرية، ولا سيما مضيق هرمز.
 
ومع التطورات اللاحقة التي شملت إغلاق مضيق هرمز، وتصعيد واشنطن إجراءاتها بفرض حصار على الموانئ الإيرانية عقب فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان، دخلت أسواق الطاقة مرحلة جديدة من الصدمة التضخمية، انعكسَت في تقلبات حادة بأسعار النفط خلال فترة الحرب، شملت ارتفاعات حادة وانخفاضات مؤقتة مع أحاديث التهدئة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات وحركة الملاحة في المضيق الذي تعبره 45% من واردات الطاقة الصينية.

يأتي هذا التداخل بين التصعيد العسكري والاضطراب الاقتصادي في لحظة سياسية حساسة لبكين، خاصة مع التحضيرات الجارية لزيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أيار المقبل، وما رافقها من تأكيدات صينية على أهمية تجنّب المواجهة مع واشنطن والحفاظ على قنوات التواصل معها، في سياق تصفه بكين بأنه ضروري لتفادي "سوء التقدير" في العلاقات الثنائية.

لذلك، رغم أن هذه التطورات في إيران والشرق الأوسط تمسّ بعض المصالح الصينية الحيوية، فإن بكين لم تتجاوز في موقفها حدود "القلق البالغ" والدعوة إلى وقف العمليات العسكرية. والأهم أنها تجنبت استخدام كلمة "إدانة" للحرب ذاتها، وهي الكلمة التي استخدمتها بوضوح خلال حرب الاثني عشر يومًا في حزيران 2025 حين كانت إسرائيل وحدها تقود العمليات العسكرية، ولم تستخدم الصين لفظ "الإدانة" خلال الحرب الحالية إلا في موضعين فقط، أولهما عقب اغتيال المرشد الإيراني خامنئي، والثاني في معرض حديثها عن استهداف المدنيين، دون تحديد الطرف المقصود من هذه الإدانة.

ولا يعكس هذا التحول اختلافًا لغويًا فحسب، بل يكشف عن حسابات صينية دقيقة تتصل بطبيعة الحرب الحالية، وبالعلاقة مع الولايات المتحدة، وبشبكة المصالح المعقدة التي تربط بكين بكل من إيران ودول الخليج العربي وإسرائيل؛ ما يفتح أسئلة جوهرية حول كيفية قراءة بكين لهذه الحرب وحدود انخراطها الدبلوماسي في ظل أزمة تتقاطع فيها اعتبارات الطاقة والأمن والعلاقات الدولية.

وقبل الحرب الروسية-الأوكرانية، كان أحد أكثر الافتراضات شيوعًا -والذي سعت واشنطن إلى تكريسه- هو وجود "تحالف صيني-روسي-إيراني" يتشكل في مواجهة الهيمنة الأمريكية. غير أن مجريات الحرب الأخيرة، وقبلها حرب الأيام الاثني عشر في حزيران 2025، كشفت حدود هذا الافتراض، وأعادت فتح النقاش حول طبيعة العلاقات الإيرانية الصينية وحدودها الفعلية.

وخلال حرب الاثني عشر يوما، انتشرت أنباء عديدة حول توريد أسلحة صينية لإيران، وتلتها "شائعات" بعد الحرب حول وجود صفقات أسلحة بين البلدين (وهو ما تكرر خلال الحرب الأخيرة خاصة بعد الهدنة). ولكن في تلك الفترة، انشغل السفير الصيني لدى إسرائيل، شياو جون تشنغ، في طمأنة الصحافة اليمينية الإسرائيلية بأن ما نُشر حول تلك الصفقات ليس سوى "أكذوبة"، واختتم مقابلته بالقول: "لا داعي للقلق في إسرائيل.. الكذبة التي تتكرر ألف مرة تظل كذبة".

لكن تطمينات شياو لصحيفة إسرائيل هيوم، التي يُشار إليها غالبًا باسم "بيبي-تون" لولائها لنتنياهو، لم تكن مجرد نفي لدعم طهران؛ بل كانت على الأرجح تمويهًا للتغطية على دور نشط مزعوم لبكين في تسهيل مهام الجيش ذاته الذي كانت إيران تقاتله. فقد أكد تقرير صادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة، نُشر في 20 تشرين الأول 2025، أن حركة إمدادات الأسلحة كانت معاكسة تمامًا لما روّجت له بكين؛ إذ بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2025 أرسلت 26 دولة ما لا يقل عن 10 شحنات من الأسلحة والذخائر (بما يشمل المواد ذات الاستخدام المزدوج) إلى إسرائيل، وصُنِّفت الصين (بما يشمل تايوان) ضمن المورّدين "الأكثر تكرارا".

ويعني ذلك أن الصين كانت تزوّد الجيش الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها التي قدمت فيها نفسها لطهران بوصفها "صديق أوقات الشدائد"، وهي فترة تشمل حرب الإبادة في غزة وحرب الاثني عشر يوما، وهو ادعاء لم تعلق عليه بكين رسميا، ورغم أنه من المرجح أن الشحنات الصينية لإسرائيل كانت تندرج بند المواد ذات الاستخدام المزدوج، وليست أسلحة أو ذخائر جاهزة، فإن ذلك لا ينفي وجود تناقض بين الخطاب والممارسة يستحق تدقيقا أكبر ويفتح أسئلة ملحة حول طبيعة هذه الشحنات والقنوات التي مرت عبرها، وكيف توفّق الصين بين هذا التوريد وبين ادعائها المتكرر بأنها "صانع سلام" في الشرق الأوسط.

في المقابل، ساد داخل إيران قبل حرب 2025 افتراض "مبالغ فيه" كما يبدو مفاده أن "الجمهورية الإسلامية هي خط الدفاع الغربي للصين. إذا سقطت، ستتأثر الصين وتُصاب.. إذا قطعنا النفط، ستواجه الصين مشاكل؛ وإذا غابت إيران، ستواجه الصين تحديات. إذا لم نُبقِ أمريكا منشغلة في هذه المنطقة، ستتجه أمريكا نحو الصين".
 
وعزّزت هذا التصور اتفاقية الشراكة الشاملة لعام 2021 الممتدة لـ25 عاما، والتي قرأتْها طهران كإطار "شبه تحالفي" مع بكين، ورغم أن الصين صاغت الاتفاقية بلغة عامة، مؤكدة أنها "لا تتضمن عقودا أو أهدافا كمية ومحددة ولا تستهدف أي طرف ثالث"، فإن مسؤولين إيرانيين -مثل وزير الخارجية الأسبق جواد ظريف- وصفوها بأنها تعبير عن علاقة مع "صديق".

وغذت بكين هذه القراءة من خلال خطابها الرسمي؛ إذ تحدث وزير الخارجية وانغ يي عن عزم بكين الارتقاء بالعلاقات إلى "أعلى مستوى ممكن"، وبالنسبة لكثير من النخب في طهران، بدت الصين حليفا محتملا، ومخرجا من العقوبات الغربية، وثقلا موازنا للولايات المتحدة، تعزز هذا الانطباع بعضوية إيران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وموقعها الجغرافي في مبادرة الحزام والطريق، واستمرار التعاون في قطاع الطاقة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
تكليف محفوف بالمخاطر… هل يمتلك الزيدي أدوات الحكم؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-28
Play
تكليف محفوف بالمخاطر… هل يمتلك الزيدي أدوات الحكم؟ - عشرين م٥ - الحلقة ٢١ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-28
Play
٢٨ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-28
Play
العراق في دقيقة 28-04-2026 | 2026
12:30 | 2026-04-28
Live Talk
Play
Live Talk
العلم العراقي يحلّق عالميًا بأبطال المظليين - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-28
Play
العلم العراقي يحلّق عالميًا بأبطال المظليين - Live Talk م٢ - الحلقة ١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-28
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-28
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
Play
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
Play
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
Play
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
Play
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.