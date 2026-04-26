بعد تصريحها المثير.. متحدثة البيت الأبيض تعلق على إطلاق النار بعشاء المراسلين

بعد تصريحها المثير للجدل، علقت المتحدثة باسم كارولين ليفيت على حادثة إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وقالت في حسابها على منصة "إكس": "ما كان من المفترض أن يكون ليلة ممتعة في عشاء جمعية مراسلي مع إلقاء الرئيس (دونالد) للنكات والاحتفاء بحرية التعبير، تم اختطافه من قبل شخص مجنون ومنحل سعى لاغتيال الرئيس وقتل أكبر عدد ممكن من كبار مسؤولي ".

وأضافت ليفيت: "كنت مع الرئيس ترامب والسيدة الأولى في الكواليس بعد أن تم نقلنا بسرعة إلى مكان الأمان من قبل .. لقد كان الرئيس ترامب شجاعا حقا، ولكن كما قال ليلة أمس، يجب أن ينتهي هذا العنف السياسي".

وتابعت سكرتيرة البيت الأبيض منشورها بالقول: "شكرا لأجهزة إنفاذ القانون على حفاظها على سلامتنا جميعا، بما في ذلك العميل الشجاع الذي تلقى رصاصة في صدره وتحرك على الفور لتحييد مطلق النار. صلوا من أجل بلدنا".

وجاء ذلك بعد أن أثار تصريحها الذي أدلت به قبل وقت قصير من عشاء مراسلي البيت الأبيض، واسعا بعدما تحدثت عن "إطلاق طلقات" خلال الأمسية، في إشارة ساخرة إلى فقرات ترفيهية وخطاب كان من المقرر أن يلقيه . إلا أن توقيت التصريح، قبل وقوع حادث إطلاق نار فعلي، دفع بعض المستخدمين إلى تداول تفسيرات ونظريات مثيرة للجدل، فيما اعتبر آخرون أنه مجرد تعبير مجازي لا علاقة له بما حدث لاحقاً.

وخلال الفعالية التي حضرها ترامب وزوجته وعدد من المسؤولين، وقع إطلاق نار داخل الفندق، ما أدى إلى حالة من الذعر بين الحضور، حيث احتمى البعض تحت الطاولات. وأصيب أحد عناصر الخدمة السرية في صدره، لكنه نجا بفضل ارتدائه سترة واقية.