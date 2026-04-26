مقتل جندي اسرائيلي وإصابة 6 آخرين بهجوم جنوبي لبنان

وأوضح بيان عسكري أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 6 عسكريين بينهم ضابط، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الهجوم الذي وقع صباح الأحد في ، إثر هجوم بطائرات مسيرة مفخخة لحزب الله.ووفق الرواية الإسرائيلية، فإن الحادثة بدأت خلال ساعات الصباح عندما تعطلت دبابة تابعة لسرية مدرعات تعمل تحت "كتيبة 12" من لواء غولاني داخل بلدة الطيبة في جنوب ، ما اضطر القوة المرافقة إلى التعامل مع العطل ميدانيا في موقع مكشوف نسبيا.وأضافت الإذاعة أن نحو الساعة 9:30 صباحا، سقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها عناصر من بالقرب من الدبابة المعطلة، ما أدى إلى انفجار قوي أسفر عن مقتل الجندي وجرح 6 آخرين، بينهم 4 في حالة خطيرة، وجندي بحالة متوسطة، وآخر إصابته طفيفة.