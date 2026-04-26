بينيت ولابيد يعلنان تحالفا للإطاحة بنتنياهو

وقال لابيد في مؤتمر صحفي مشترك مع إن التحالف الجديد يأتي في إطار "الخطوة الأولى في مسار إصلاح "، عبر اندماج حزب " " مع حركة بينيت في كيان سياسي واحد بقيادة الأخير.وأضاف: "نضع المصالح الشخصية جانبا من أجل مصلحة "، مؤكدا الوقوف إلى جانب بينيت "لبدء عملية إصلاحات كبرى في إسرائيل التي تحتاج لتغيير مسارها".من جهته، أعلن بينيت أن التحالف يسعى إلى إحداث تغييرات هيكلية، من بينها تحديد فترة رئاسة الحكومة بثماني سنوات.