لبنان.. حصيلة غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

وشهد تصعيدا ميدانيا لافتا طال بلدات واسعة في محافظتي النبطية وبنت .وفي واحدة من أكثر الحوادث مأساوية، استشهد 3 أشخاص من عائلة واحدة هم أب وأم وطفلهما، إثر غارة استهدفت منزلهم في بلدة برج قلاويه.وشهدت مناطق الجنوب منذ ساعات الصباح موجة غارات مكثفة طالت بلدات عدة، بينها زوطر الشرقية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، دير إنطار، كونين، بيت ياحون، تولين، صفد البطيخ، شوكين، علي الطاهر، إضافة إلى برج قلاويه، مع تسجيل عمليات تفجير طالت أحياء سكنية في بلدة يارون، وسط تقارير عن دمار واسع في الممتلكات.كما استهدفت غارات لاحقة بلدات أرنون وكفرا وياطر، في وقت تواصلت فيه الضربات الجوية على مدار اليوم، بالتوازي مع تحذيرات إسرائيلية دعت سكان عدد من البلدات، بينها ميفدون وشوكين وزوطر الشرقية وكفرتبنيت، إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر، بزعم استهداف مواقع تابعة لحزب الله.