بعد حادث إطلاق النار.. تشديد الإجراءات الأمنية حول ترامب

وقالت القناة، اليوم الأحد، إنه من المتوقع الإعلان عن تشديد ملموس للإجراءات الأمنية، وإن ذلك قد يشمل ارتداء السترة الواقية خلال الفعاليات العلنية.وأضافت أن تغيير القواعد الأمنية سيكون ملموسا.يذكر أن حادث إطلاق النار وقع أثناء حفل عشاء لمراسلي ، حضره الرئيس الأمريكي ، مساء السبت 25 نيسان الجاري.واستدعى الحادث إجلاء الرئيس من المبنى، بينما تمكن عناصر الأمن من إلقاء القبض على المهاجم دون إصابة الرئيس أو المسؤولين من إدارته بأذى.