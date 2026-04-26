في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين على كيدال

أصبحت الأوضاع الأمنية حرجة في بعد سلسلة هجمات منسقة وغير مسبوقة شهدتها البلاد السبت، شنها متحالفون مع المتمردين الطوارق ضد مواقع استراتيجية للمجلس العسكري الحاكم، الذي واصلت قواته الأحد التصدي ميدانيا، فيما أسفرت إحدى الهجمات عن مقتل .





وفي نكسة للمجلس العسكري الحاكم، قتل الجنرال ساديو كامارا، البالغ 47 عاما، والذي يعد أحد أبرز مسؤولي المجلس، في الهجوم الذي شنه تنظيم "نصرة والمسلمين" على منزله.



وقال أحد أفراد عائلته وفق : "في هجوم كاتي، قتل الوزير كامارا وزوجته الثانية".



في الأثناء، أعلنت جبهة تحرير أزواد الانفصالية، التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير، السيطرة "الكاملة" على مدينة كيدال (شمال) بعد اشتباكات تجددت صباحا وتوقفت لاحقا. وتشهد منذ أكثر من عشر سنوات أزمة أمنية، لكن الهجمات التي شنها جهاديون متحالفون مع جماعة " " والمتمردين الطوارق في جبهة تحرير أزواد تُعد غير مسبوقة منذ تولي الحكم في العام 2020.وفي نكسة للمجلس العسكري الحاكم، قتل الجنرال ساديو كامارا، البالغ 47 عاما، والذي يعد أحد أبرز مسؤولي المجلس، في الهجوم الذي شنه تنظيم "نصرة والمسلمين" على منزله.وقال أحد أفراد عائلته وفق : "في هجوم كاتي، قتل الوزير كامارا وزوجته الثانية".في الأثناء، أعلنت جبهة تحرير أزواد الانفصالية، التي تطالب بمنح سكان الإقليم حق تقرير المصير، السيطرة "الكاملة" على مدينة كيدال (شمال) بعد اشتباكات تجددت صباحا وتوقفت لاحقا.

وأعلن المتمردون الطوارق التوصل إلى "اتفاق" يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لـ"فيلق إفريقيا" من كيدال.

وكان الجيش المالي قد استعاد، بدعم من مقاتلين من (فيلق إفريقيا حاليا)، المدينة التي تعد معقل تمرد الطوارق، في 2023، منهيا بذلك أكثر من عقد من سيطرة المتمردين.



كذلك، أعلنت جبهة تحرير أزواد أنها سيطرت على مواقع عدة في منطقة غاو شمال البلاد أيضا، وتراجعت حدة المعارك مساء الأحد، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس، كما أفادت بتوقف المعارك وتمركز المتمردين عند تخوم المدينة.



وعاد الهدوء إلى مدينة كاتي المحصنة، التي تعد معقلا للمجلس العسكري والواقعة على بعد 15 كيلومترا من العاصمة ، بعدما أفاد أحد السكان بسماع طلقات صباحا.



واستؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار باماكو الدولي الأحد بعد توقف دام 24 ساعة، لكن في سيفاري (وسط البلاد)، ظلت الأوضاع "ضبابية"، إذ ما زالت تُسمع طلقات نارية في بعض الأماكن، وفق مسؤولين محليين.



وأسفرت المعارك منذ السبت عن إصابة 16 مدنيا وعسكريا و"أضرار مادية محدودة"، وفق حصيلة أعلنتها الحكومة، لكن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، خصوصا في صفوف المدنيين.



ومنذ بدء الهجمات، لم تُسجل أي إطلالة لقائد المجلس العسكري آسيمي غويتا، ولم يوجّه أي كلمة، وأفاد مصدر أمني مالي بأنه "نُقل من كاتي السبت خلال النهار، وهو موجود في مكان آمن". لكن مراقبين كثر يستغربون صمته، وكذلك صمت المجلسين العسكريين الآخرين في تحالف دول الساحل الذي يضم، إلى جانب مالي، كلا من النيجر وبوركينا .