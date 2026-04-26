إيران تهدد: سنرد على أي عدوان بإلحاق أضرار مضاعفة

وقال أصفهاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: "سنلحق أضرارا تعادل أربعة أضعاف الأضرار التي ستصيب بنيتنا التحتية بالدول التي تدعم المعتدي. سنرد على أي عدوان إذا تضرر أي جزء من بنيتنا التحتية بما في ذلك النفط".وتأتي هذه التصريحات فيما تشن وإسرائيل حربا على منذ 28 فبراير الماضي، حيث تم استهداف منشآت نفطية وعسكرية ونووية إيرانية، بالإضافة إلى فرض حصار بحري كامل على الموانئ الإيرانية في والخليج العربي.وكانت إيران قد هددت مرارا باستهداف البنية التحتية للدول التي تشارك في العدوان عليها أو تسهل العمليات العسكرية ضدها، بما في ذلك القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة والموانئ.ويأتي هذا التهديد الإيراني بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية دمرت 75% من أهدافها في إيران، وتوعد بتدمير ما تبقى من البحرية الإيرانية.كما أعلنت الأمريكية تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة الإيرانية وفرض عقوبات جديدة على الإيراني ومصفاة صينية.