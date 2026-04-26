ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام
دوليات
2026-04-26 | 18:20
Alsumaria Tv
المصدر:
روسيا اليوم
595 شوهد
توقع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن الحصار البحري المفروض على
إيران
قد يؤدي إلى انفجار خطوط أنابيب النفط الإيرانية "بعد ثلاثة أيام" نتيجة تراكم الضغوط.
وقال
ترامب
وفق قناة "
فوكس
نيوز"، ردا على طلب توضيح مزايا المفاوضات التي تعتقد
القيادة الأمريكية
أنها تمتلكها وآفاق صناعة النفط الإيرانية: "عندما تمر كميات هائلة من النفط عبر الشبكة، ولسبب ما يكون الخط مغلقا لأنك لا تستطيع شحنه في حاويات أو على سفن، ماذا يحدث لهم (لإيران) بسبب الحصار؟ ماذا سيحدث؟ سينفجر الخط من الداخل، ميكانيكيا وعلى الأرض. شيء ما سيحدث: سينفجر ببساطة. يقال إنه تبقى لديهم حوالي ثلاثة أيام قبل أن يحدث ذلك".
وبحسب ترامب، إذا انفجرت خطوط الأنابيب بسبب عدم تحمل الضغط، فلن يكون من الممكن استعادتها إلى حالتها الأصلية، وقال: "عندما ينفجر هذا، لن تتمكن أبدًا، بغض النظر (عن الجهود المبذولة)، ولن تتمكن أبدًا من استعادته إلى مستواه السابق".
وأكد ترامب أنه يتحدث عن موقف ستضطر فيه
إيران
إلى النظر في إمكانية إيقاف الصناعة، لأنه لن يكون هناك مكان لتخزين النفط. وأضاف: "سيحدث شيء سيئ للغاية وسيحدث شيء قوي جدا. بمعنى ما، يتعلق بالطبيعة".
وصرح الرئيس الأمريكي أن الحصار البحري لإيران يسير بفعالية، مشيرا إلى أنه يعتبر ما وصفه وسيلة ضغط كبيرة، ولكنها ليست الرئيسية على إيران، ولا يزال يعهد بهذا الدور للجيش، وأكد ترامب أنه لم يذكر بأي حال من الأحوال في سياق الثلاثة أيام إمكانية شن هجمات أمريكية على البنية التحتية.
يُذكر أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل بدأتا في 28 شباط الماضي، شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، وتجاوز عدد ضحايا العدوان 3 آلاف شخص، وأعلنت
واشنطن
وطهران في 8 نيسان الحالي عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتيجة.
وأعلن ترامب في 21 نيسان الحالي، أنه يمدد الهدنة إلى حين تقديم
طهران
مقترحات بشأن تسوية النزاع واستكمال المفاوضات، وذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.
أحدث الحلقات
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
الأكثر مشاهدة
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
عشرين
الإطار يخرق الدستور بـ بورصة المرشحين. - عشرين م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم 5
13:30 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-04-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
Live Talk
أثر الرياضات الفردية على تكوين شخصية الشباب - Live Talk م٢ - الحلقة ١١ | الموسم 2
11:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢٣ | الموسم 9
05:00 | 2026-04-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ نيسان الى ١ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-04-23
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 22-4-2026 | 2026
02:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 22-4-2026 | 2026
00:30 | 2026-04-22
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
استديو Noon
سباق مع نون 21-4-2026 | 2026
07:00 | 2026-04-21
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-4-2026 | 2026
13:00 | 2026-04-20
