ترامب يتوقع: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر بعد ثلاثة أيام

وقال وفق قناة " نيوز"، ردا على طلب توضيح مزايا المفاوضات التي تعتقد أنها تمتلكها وآفاق صناعة النفط الإيرانية: "عندما تمر كميات هائلة من النفط عبر الشبكة، ولسبب ما يكون الخط مغلقا لأنك لا تستطيع شحنه في حاويات أو على سفن، ماذا يحدث لهم (لإيران) بسبب الحصار؟ ماذا سيحدث؟ سينفجر الخط من الداخل، ميكانيكيا وعلى الأرض. شيء ما سيحدث: سينفجر ببساطة. يقال إنه تبقى لديهم حوالي ثلاثة أيام قبل أن يحدث ذلك".وبحسب ترامب، إذا انفجرت خطوط الأنابيب بسبب عدم تحمل الضغط، فلن يكون من الممكن استعادتها إلى حالتها الأصلية، وقال: "عندما ينفجر هذا، لن تتمكن أبدًا، بغض النظر (عن الجهود المبذولة)، ولن تتمكن أبدًا من استعادته إلى مستواه السابق".وأكد ترامب أنه يتحدث عن موقف ستضطر فيه إلى النظر في إمكانية إيقاف الصناعة، لأنه لن يكون هناك مكان لتخزين النفط. وأضاف: "سيحدث شيء سيئ للغاية وسيحدث شيء قوي جدا. بمعنى ما، يتعلق بالطبيعة".وصرح الرئيس الأمريكي أن الحصار البحري لإيران يسير بفعالية، مشيرا إلى أنه يعتبر ما وصفه وسيلة ضغط كبيرة، ولكنها ليست الرئيسية على إيران، ولا يزال يعهد بهذا الدور للجيش، وأكد ترامب أنه لم يذكر بأي حال من الأحوال في سياق الثلاثة أيام إمكانية شن هجمات أمريكية على البنية التحتية.يُذكر أن وإسرائيل بدأتا في 28 شباط الماضي، شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، وتجاوز عدد ضحايا العدوان 3 آلاف شخص، وأعلنت وطهران في 8 نيسان الحالي عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتيجة.وأعلن ترامب في 21 نيسان الحالي، أنه يمدد الهدنة إلى حين تقديم مقترحات بشأن تسوية النزاع واستكمال المفاوضات، وذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.