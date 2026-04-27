نتنياهو يلغي احتفالا جماعيا خوفا من حزب الله

ويأتي هذا القرار، وفقا لمضمون التوجيهات، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى مخاطر مرتفعة مرتبطة بالوضع الأمني المتوتر على الجبهة الشمالية مع .وبحسب ما ورد، فإن خلفية القرار تعود إلى مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة في حال السماح بتجمعات حاشدة، وذلك بسبب هشاشة وقف إطلاق النار مع ، وقرب موقع الاحتفال من الحدود، إضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ على المنطقة بين الحين والآخر.كما أشارت مصادر إلى صعوبة تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وسريعة للمشاركين في حال وقوع أي قصف من حزب الله، ما دفع الجهات الرسمية إلى تبني صيغة احتفال محدودة تضمن تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.وأقرت الإسرائيلية قيودا جديدة على التجمعات في عدد من بلدات الأعلى، عقب تقييم أمني للوضع الميداني في أعقاب تصعيد الهجمات الصاروخية وإطلاق الطائرات المسيرة من باتجاه الشمال الإسرائيلي. وبموجب التعليمات الجديدة، تم تقييد حجم التجمعات في مناطق خط المواجهة والبلدات القريبة، بما فيها ميرون وبار وأور هغنوز وصفصوفه.