ترامب يشرح تفاصيل "الانبطاح" في محاولة اغتياله
دوليات
2026-04-27 | 01:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
326 شوهد
السومرية
نيوز-دولي
اعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في مقابلة مع قناة "سي بي أس"، إن منفذ الهجوم في محاولة اغتياله "تعرض لتطرف فكري".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن منفذ الهجوم كان "مؤمنا مسيحيا ثم أصبح معاديا للمسيحية"، وأن عائلته كانت قد أعربت عن قلقها بشأن سلوكه وأبلغت الشرطة سابقا.
ووصف
ترامب
اللحظات الأولى لإطلاق النار بأنها بدت في البداية كضوضاء عادية داخل القاعة، قبل أن يتبين أنها طلقات نارية، مشيرا إلى أن عناصر الأمن تحركوا بسرعة لإخلائه ونقله إلى مكان آمن.
وأضاف أنه حاول في البداية البقاء لمتابعة ما يحدث، قبل أن يطلب منه عناصر الحماية الانبطاح أرضا أثناء الإخلاء.
وأكد أن زوجته بدت "مضطربة للغاية" خلال الهجوم، فيما أظهرت مشاهد لاحقة سرعة استجابة جهاز
الخدمة السرية
الأمريكية، الذي طوق الرئيس خلال ثوان ونقله خارج القاعة، قبل أن يتم "تحييد" المهاجم فورا بعد اختراقه نقاط التفتيش.
وأوضح ترامب أن المهاجم تمكن من قطع مسافة تقارب 45 ياردة بسرعة كبيرة قبل إطلاق النار، واصفا أداء عناصر الأمن بأنه "محترف للغاية"، رغم التساؤلات التي أثارها المهاجم نفسه في رسالته حول مستوى الإجراءات الأمنية في المكان.
وفي سياق متصل، تخللت المقابلة مواجهة حادة بين ترامب والصحفية نورا
أودونيل
، بعدما قرأت مقتطفات من رسالة المهاجم تضمنت اتهامات حادة، وهو ما دفع الرئيس إلى نفيها بشدة واتهام وسائل الإعلام بـ"الترويج لكلام شخص مختل".
وكشفت التحقيقات أن المهاجم كان يقيم في الفندق منذ يوم الجمعة، وكتب في رسالته أنه "تفاجأ بضعف الإجراءات الأمنية"، كما أشار إلى انخراطه في مواقف معادية لترامب وللمسيحية، ومشاركته في احتجاجات سابقة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد القلق من العنف السياسي في
الولايات المتحدة
، خاصة مع تكرار حوادث استهداف شخصيات عامة، ما يعيد النقاش حول الأمن الداخلي وخطاب الكراهية وتأثيره على الاستقرار العام.
للتذكير: اقتحم مسلح محيط حفل عشاء مراسلي
البيت الأبيض
وأطلق النار خلال تجمع بحضور ترامب وزوجته ونائبه وأعضاء في الحكومة، إلى جانب أكثر من 2500 مدعو.
ووقع الحادث داخل الفندق ذاته الذي شهد قبل 45 عاما محاولة اغتيال الرئيس الأسبق رونالد ريغان، ما أعاد إلى الأذهان واحدة من أخطر الهجمات في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 31 عاما ويعمل مدرسا في
مدينة تورانس
بولاية
كاليفورنيا
، حيث أرسل قبل دقائق من الهجوم رسالة إلى عائلته وصفت بأنها "بيان أيديولوجي"، أكد فيها أنه يستهدف مسؤولين في
إدارة ترامب
.
