أكسيوس: إيران تقترح فتح "هرمز" وإنهاء الحرب مقابل تأجيل الملف النووي

وأكد الموقع نقلاً عن مصادره، أن باكستان قدمت للولايات المتحدة مقترحات الأخيرة، موضحاً أن إيران تقترح "حل أزمة هرمز والحصار" أولاً مع تمديد وقف النار "لفترة طويلة".وبحسب مصادر "أكسيوس"، أكد وزير الخارجية الإيرانية للوسطاء، أنه لا يوجد توافق داخل القيادة الإيرانية على تلبية مطالب النووية، أو كيفية تلبية مطالبها الأخرى.في المقابل، نقل الموقع عن مصادره قولها إنه "ليس من الواضح مدى استعداد لبحث مقترحات إيران" الجديدة، بينما أكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" أن الرئيس الأميركي "سيعقد اليوم اجتماعاً في وسيبحث مع فريق الخيارات بشأن إيران".في هذا السياق، أكد مسؤول في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" أن واشنطن لن تبرم صفقة مع إيران لا تضمن منع حصولها على سلاح نووي.ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية إلى حد كبير، التي بدأت بهجمات جوية أميركية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) لم يجر التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف ورفعت أسعار النفط وأججت مستويات التضخم وألقت بظلال قاتمة على آفاق النمو العالمي.وأبقت مغلقاً إلى حد كبير، وهو الممر البحري الذي يمر عبره عادة نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية، وفرضت واشنطن حصاراً على موانئ إيران.