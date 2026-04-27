الشيخ نعيم قاسم يرفض التخلي عن السلاح وحزب الله يقصف الجليل الغربي

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش أطلق صواريخ اعتراضية، وسُمع دوي انفجارات في منطقة القطاع الغربي من الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ وتسلل مسيّرات من .لكنَّ الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقا أن "الإنذارات بشأن اختراق طائرة معادية لمنطقة خطة المواجهة ناتجة عن تشخيص خاطئ".وفي السياق، ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "السلطات المحلية في الشمال قررت وقف التعليم والنقل في البلدات المهددة بإطلاق نار من لبنان".يأتي ذلك في حين أبلغ مسؤولون إسرائيليون كبار نظراءهم الأمريكيين أنه "إذا استمر في مهاجمة جنود جيش الدفاع فإن ستكون غير قادرة على الحفاظ على ردها المدروس الحالي"، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.حزب الله يطالب بوقف المفاوضات المباشرةمن جانبه أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ ، أن "المقاومة مستمرة وقوية ولا يمكن هزيمتها"، مشيرا إلى أن "العدو الإسرائيلي تفاجأ بصمود المقاومين".وانتقد قاسم في بيان له اليوم الاثنين، ما وصفه بـ"مسارعة السلطة لتقديم تنازل مجاني لا ضرورة له"، مشددا على رفض الحزب للتفاوض المباشر قطعيا.وطالب الأمين العام لحزب الله، السلطة اللبنانية بوقف المفاوضات المباشرة، وانتهاج مسار مفاوضات غير مباشرة. وقال "لن نتخلى عن السلاح والدفاع والميدان أثبتا استعدادنا للمواجهة". وأضاف "لم يكن ليحصل وقف لإطلاق النار لولا موقف في محادثات باكستان". وتابع "لن يبقى العدو الإسرائيلي في شبر واحد من أرضنا المحتلة وسيعود أهلنا إلى أراضيهم".تصعيد متبادلوأمس الأحد، ذكر حزب الله أنه هاجم قوات إسرائيلية ‌‌داخل لبنان، وأن قوات إنقاذ جاءت لإجلائها. وبعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة 6 بينهم ضابط و3 جنود وُصفت إصاباتهم بالخطرة، خلال معارك في .كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 3 طائرات مسيّرة قبل عبورها إلى إسرائيل بعد أن دوّت صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي على الشمال.جاء ذلك في أعقاب إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا للسكان لإخلاء 7 بلدات شمالي ، أي بما يتجاوز "منطقة عازلة" احتلها في جنوب لبنان.ويَعُد حزب الله استهدافه تجمعات الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة وقصف مستوطناته في شمالي إسرائيل "ردا مشروعا على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تجريف وتدمير المنازل أو استهداف المدنيين، واستمراره في احتلال الأراضي اللبنانية وانتهاكاته لسيادتها".وأحصى لبنان استشهاد 13 شخصا وإصابة 30 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2509 شهداء و7755 مصابا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وفق تقرير صادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة لمجلس الوزراء اللبناني.وتُظهر أحدث إحصاءات صدرت عن ، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن من بين الشهداء 274 امرأة و177 طفلا و100 مُسعف.وبدأ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية يوم 17 أبريل/نيسان الجاري لمدة 10 أيام، وجرى تمديده حتى 17 مايو/أيار المقبل، لكنَّ إسرائيل تخرقه يوميا بقصف يخلّف شهداء وجرحى، إضافة إلى نسف منازل في جنوب لبنان.