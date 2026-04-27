ايران ترد على الحديث عن وجود خلافات بين أركان النظام

وقال غودرزي إن جميع التيارات السياسية والجماعات وأركان النظام اليوم متحدة "يد واحدة" في مواجهة العدو، مضيفا: "ليست بيننا أي خلافات، نحن أمة واحدة وهدفنا موحد. وأوجه اشتراكنا تفوق بكثير الخلافات الموجودة".وأردف قائلا: دور الشارع (الشعب) أساسي ومهم جدا، لأنه لا يعزز الساحة فحسب، بل يدعم أيضا فريق التفاوض والدبلوماسية. ومن ناحية أخرى، يمكن لحضور الشعب أن يؤثر على نتيجة المفاوضات".وقد أعلن عباس بابي‌ زاده عضو هيئة رئاسة ، يوم أمس، أن رفضت العرض الأمريكي للجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد، لأن لم تكن مستعدة للاعتراف بمصالح .وقبل أيام، نقلت صحيفة "وول " عن مصادرها وجود "انقسامات داخل القيادة الإيرانية تعرقل المفاوضات مع واشنطن وأن بعض القياديين يعارضون نهج قاليباف التفاوضي".وعلى صعيد متصل، قال محافظ العاصمة الإيرانية طهران، : "تم تجهيز 700 في العاصمة لإدارة الأزمات"وقال معتمديان في تصريحات: "تم تجهيز 700 مسجد في 22 منطقة بطهران للاستخدام في ظروف الأزمات، من حيث توفير بنى تحتية للطاقة، والإيواء، والتغذية الطارئة، والاستفادة من المشاركة الشعبية".