قاآني: ساحات المقاومة أقوى من أي وقت مضى

وقال قاآني إن الكيان ، رغم إنفاقه الباهظ واستخدامه إمكانات بشرية وتسليحية واسعة بدعم من أموال دافعي الأمريكيين، أصبح أكثر يأسًا وعجزا من أي وقت مضى أمام صمود الشباب اللبناني.وأضاف أن إسرائيل لم تنه بنجاح أي حرب في السنوات الماضية، واصفا إياه بالفشل الكبير في تحقيق أهدافه العسكرية.واختتم قاآني تصريحه بالقول إن "ساحات المقاومة أقوى وأكثر تماسكا من أي وقت مضى إلى جانب البطل"، مؤكدًا أنها ستتحرك في الوقت المناسب لدعم الشعب المظلوم في وفلسطين، وستجعل الصهاينة يندمون على أفعالهم.